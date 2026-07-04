Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 biten mücadelede Yeşil Burun Adaları'nı uzatma bölümlerinde 3-2 mağlup etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, ABD'deki Miami Stadyumu'nda karşılaştı.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 2

Mücadeleye hızlı başlayan Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 3

İkinci yarıda hücumlarını sıklaştıran Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Deroy Duarte'nin kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Müsabakanın normal süresinde başka gol sesi çıkmayınca maçta uzatma devrelerine geçildi.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 4

Uzatma bölümüne etkili bir başlangıç yapan Tangocular, 92. dakikada Lisandro Martinez'in fileleri havalandırmasıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 5

Karşılaşmayı bırakmayan Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada Sidny Lopes Cabral ile tekrar beraberliği sağladı.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 6

Maçın 111. dakikasında Diney Borges'in topu kendi kalesine göndermesiyle Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 7

SIRADAKİ RAKİP MISIR!

Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek turnuvaya devam etme hakkı kazanan Arjantin, son 16 turunda Mısır ile eşleşti.

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Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı - Resim: 8

Arjantinli oyuncu, güncel istatistiğiyle turnuvanın gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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Arjantin dünya kupası