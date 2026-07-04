Dünya Kupası'nda nefes kesen maç! Arjantin uzatmalarda Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16'ya kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, normal süresi 1-1 biten mücadelede Yeşil Burun Adaları'nı uzatma bölümlerinde 3-2 mağlup etti.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, ABD'deki Miami Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda hücumlarını sıklaştıran Yeşil Burun Adaları, 59. dakikada Deroy Duarte'nin kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Müsabakanın normal süresinde başka gol sesi çıkmayınca maçta uzatma devrelerine geçildi.
Uzatma bölümüne etkili bir başlangıç yapan Tangocular, 92. dakikada Lisandro Martinez'in fileleri havalandırmasıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmayı bırakmayan Yeşil Burun Adaları, 103. dakikada Sidny Lopes Cabral ile tekrar beraberliği sağladı.
Maçın 111. dakikasında Diney Borges'in topu kendi kalesine göndermesiyle Arjantin sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP MISIR!
Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek turnuvaya devam etme hakkı kazanan Arjantin, son 16 turunda Mısır ile eşleşti.
Arjantinli oyuncu, güncel istatistiğiyle turnuvanın gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.