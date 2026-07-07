Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu: Messi mi Salah mı? Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Güney Amerika temsilcisi Arjantin, turnuvadaki favori konumunu korumak amacıyla son 16 turunda Mısır ile karşılaşıyor. Hücum hattındaki yıldız isimleriyle öne çıkan Arjantin'e karşı Mısır, sahadan galibiyetle ayrılarak geçmiş istatistikleri tersine çevirmeyi hedefliyor.

DEV MAÇIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı kadrolar netleşti. Takımların ilk 11'leri şu şekilde sıralanıyor:

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes; Álvarez, Messi.

Mısır: Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Ashour, Lashin, Attia; Zico, Salah; Hassan.

ARJANTİN-MISIR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma, takımların en skorer oyuncularının mücadelesine de sahne olacak. Arjantin cephesinde gol yollarının en etkili ismi 15 golle Lionel Messi olarak öne çıkıyor. Messi'yi 5 golle Lautaro Martinez ve 4 golle Julian Alvarez takip ederek takımın önemli hücum silahlarını oluşturuyor.

Mısır tarafında ise hücum gücünün liderliğini 10 golle Mohamed Salah üstleniyor. Afrika temsilcisinde Trezeguet'nin 6, Zizo'nun ise 2 golü bulunuyor.

Bugüne kadar tarihlerinde iki kez karşı karşıya gelen ekiplerin rekabetinde, Arjantin'in belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Oynanan iki resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Güney Amerika temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri toplam 8 kez havalandırırken kalesini gole kapattı.

İki ülke A milli takımları düzeyindeki ilk maç, 6 Haziran 1928 tarihinde oynandı ve Arjantin sahadan 6-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı. Takımların son karşılaşması ise 26 Mart 2008'de gerçekleşti. Bu mücadeleyi de Arjantin 2-0 kazanarak rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.