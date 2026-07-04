Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları geride kalırken, turnuvaya devam edecek 16 takım kesinleşti.
Turnuvaya ortaklaşa ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, taraftarları önünde çıktıkları eleme maçlarında hata yapmadı.
Sahadan galibiyetle ayrılan her üç ev sahibi ülke de adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Oynanan karşılaşmalar sonucunda Asya kıtasından hiçbir takım organizasyonda yoluna devam edemedi.
Avrupa takımları ise bu tura ağırlığını koydu. Avrupa'dan 7 ülke kupa mücadelesini sürdürecek. Kalan takımların kıtalara göre dağılımında Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından 2 ülke yer alıyor.
Takımlar çeyrek finale yükselebilmek için tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.
FIFA Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Kanada - Fas
Paraguay - Fransa
ABD - Belçika
Portekiz - İspanya
Brezilya - Norveç
Meksika - İngiltere
Arjantin - Mısır
İsviçre - Kolombiya