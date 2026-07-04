Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları geride kalırken, turnuvaya devam edecek 16 takım kesinleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 1

Turnuvaya ortaklaşa ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, taraftarları önünde çıktıkları eleme maçlarında hata yapmadı.

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 2

Sahadan galibiyetle ayrılan her üç ev sahibi ülke de adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 3

Oynanan karşılaşmalar sonucunda Asya kıtasından hiçbir takım organizasyonda yoluna devam edemedi.

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 4

Avrupa takımları ise bu tura ağırlığını koydu. Avrupa'dan 7 ülke kupa mücadelesini sürdürecek. Kalan takımların kıtalara göre dağılımında Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından 2 ülke yer alıyor.

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 5

Takımlar çeyrek finale yükselebilmek için tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.

FIFA Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 6

Kanada - Fas

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Paraguay - Fransa

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ABD - Belçika

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Portekiz - İspanya

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Brezilya - Norveç

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Meksika - İngiltere

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 12

Arjantin - Mısır

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Dünya Kupası'nda son 16 turu başlıyor! İşte tüm eşleşmeler - Resim: 13

İsviçre - Kolombiya

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