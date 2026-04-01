Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maç tarihleri

İşte Millilerin Dünya Kupası'ndaki rakipleri, maç tarihleri ve saatleri...

Toygu Ökçün
A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı deplasmanda yenerek, 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların Haziran ayında oynanacak dev turnuvadaki rakipleri ve maç takvimi de netleşti...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın mücadele edeceği grup 5 Aralık 2025'te belli olmuştu.

TURNUVANIN AÇILIŞ MAÇI
11 Haziran 2026'daki açılış maçında ev sahibi Meksika, Azteca Stadı'nda Güney Afrika ile karşılaşacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ

Ay-Yıldızlılar; 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

İŞTE MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ TARİHLERİ


İLK MAÇ

Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi

Maç: Türkiye–Avustralya 

Saat: TSİ 07.00 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

İKİNCİ MAÇ

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma 

Maç: Türkiye–Paraguay

Saat: TSİ 07.00

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

Maç: Türkiye–ABD

Saat: TSİ 05.00

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)

milli takım a milli futbol takımı dünya kupası türkiye milli takım