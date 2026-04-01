Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ve maç tarihleri
A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı deplasmanda yenerek, 24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlıların Haziran ayında oynanacak dev turnuvadaki rakipleri ve maç takvimi de netleşti...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın mücadele edeceği grup 5 Aralık 2025'te belli olmuştu.
TURNUVANIN AÇILIŞ MAÇI
11 Haziran 2026'daki açılış maçında ev sahibi Meksika, Azteca Stadı'nda Güney Afrika ile karşılaşacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ
Ay-Yıldızlılar; 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
İŞTE MAÇ TARİHLERİ VE SAATLERİ
İLK MAÇ
Tarih: 13 Haziran 2026 Cumartesi
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)