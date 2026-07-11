Dünya Kupası'ndan yeni dönmüştü! Futbolcu Jayden Adams 25 yaşında hayatını kaybetti
Güney Afrika Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jayden Adams hayatını kaybetti.
Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) ve yerel spor kaynakları, milli takım forması giyen Jayden Adams'ın genç yaşta vefat ettiğini yayımladıkları resmi bir taziye mesajıyla kamuoyuna bildirdi.
Kariyerine ülkenin köklü ekiplerinden Mamelodi Sundowns'ta devam eden orta saha oyuncusu, Güney Afrika'nın yetiştirdiği en parlak yetenekler arasında gösteriliyordu. Yıldız futbolcunun ani ölümü, takım arkadaşlarını ve ulusal spor camiasını yasa boğdu.
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alarak ülkesini uluslararası arenada temsil eden Adams, turnuvanın ardından kısa bir süre önce evine dönmüştü.
Vefat haberinin ardından oyuncunun mentorlerinden ve yakın çevresinden olan Brendine Johnson basının karşısına geçerek yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.
Acılarının çok taze olduğunu ifade eden Johnson, genç futbolcuyla ölümünden kısa bir süre önce perşembe günü iletişim kurduklarını belirterek şunları kaydetti: "Bu kayıp hepimizi paramparça etti. Dünya Kupası'ndan daha yeni dönmüştü ve geleceği için çok pozitif, çok heyecanlıydı. Perşembe günü onunla çok umut verici bir konuşma yapmıştık. Ailesi şu an tarifsiz bir acı yaşıyor ve herkesten mahremiyetlerine saygı duyulmasını rica ediyor."
Futbol dünyasını derinden sarsan vefatın ardındaki kesin nedene dair yetkili makamlardan veya sağlık kuruluşlarından henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.
Oyuncunun formasını terlettiği Mamelodi Sundowns kulübü de vefatın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, kamuoyundan ailenin yas sürecine ve mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti.