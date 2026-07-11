Dünya Kupası'ndan yeni dönmüştü! Futbolcu Jayden Adams 25 yaşında hayatını kaybetti

Acılarının çok taze olduğunu ifade eden Johnson, genç futbolcuyla ölümünden kısa bir süre önce perşembe günü iletişim kurduklarını belirterek şunları kaydetti: "Bu kayıp hepimizi paramparça etti. Dünya Kupası'ndan daha yeni dönmüştü ve geleceği için çok pozitif, çok heyecanlıydı. Perşembe günü onunla çok umut verici bir konuşma yapmıştık. Ailesi şu an tarifsiz bir acı yaşıyor ve herkesten mahremiyetlerine saygı duyulmasını rica ediyor."