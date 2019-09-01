Şampiyona 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Linz şehrinde gerçekleştirildi.
Organizasyonda hafif kilo erkekler tek çiftede (LM1x) Fatih Ünsal, erkekler tek çifte kategorisinde (M1x) Onat Kazaklı yarıştı.
Erkekler iki tekte (M2-) Selahattin Gürsoy ile Besim Tolga Şahinoğlu, hafif kilo erkekler iki çifte (LM2x) sınıfında ise Bayram Sönmez ile Enes Yenipazarlı Türkiye'yi temsil etti.
Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dereceye giremedi.
Avusturya'da düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası tamamlandı.
Şampiyona 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Linz şehrinde gerçekleştirildi.