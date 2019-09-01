Avusturya'da düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyona 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Linz şehrinde gerçekleştirildi.



Organizasyonda hafif kilo erkekler tek çiftede (LM1x) Fatih Ünsal, erkekler tek çifte kategorisinde (M1x) Onat Kazaklı yarıştı.



Erkekler iki tekte (M2-) Selahattin Gürsoy ile Besim Tolga Şahinoğlu, hafif kilo erkekler iki çifte (LM2x) sınıfında ise Bayram Sönmez ile Enes Yenipazarlı Türkiye'yi temsil etti.



Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dereceye giremedi.