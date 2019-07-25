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Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17'inci ayağı için pist ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Dünyaca ünlü sporcuların yarışacağı şampiyonada 10 binin üzerinde bilet satışı bekleniyor.

Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar'da ikincisi gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıklar sürüyor.

Dünya Motokros Şampiyonası'na, ünlü sporcuların yanı sıra yüzlerce yabancı yarışçının katılması bekleniyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarış için pist ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı.

Şampiyona için 10 binin üzerinde bilet satışı hedefleniyor. 

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'ın tanıtımı için çok önemli bir rol oynadığını anlattı.

Şampiyona 81 ülkede canlı ve 180 ülkede de bant yayınlarla takip edilecek. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Afyonkarahisar
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