Dünya nefesini tuttu bu maçı bekliyor: Mike Tyson-Jake Paul maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Mike Tyson ile Jake Paul’un karşı karşıya geleceği büyük boks maçı için geri sayım sürüyor. Daha önce bir kez ertelenen bu tarihi müsabakanın yeni tarihi ve saati netleşti. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Dünya nefesini tuttu bu maçı bekliyor: Mike Tyson-Jake Paul maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Boks tutkunlarının merakla beklediği maç, 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te başlayacak ve NFL Dallas Cowboys tesislerinde gerçekleşecek. Bu heyecan verici mücadele, Netflix platformunda canlı olarak izlenebilecek.

ÖDÜL MİKTARI ŞAŞIRTTI

Boks dünyasının gözlerini çevirdiği bu maçın ödülü de büyük yankı uyandırdı. Daily Mail’in haberine göre, bu karşılaşmada toplam 80 milyon doların iki boksör arasında paylaşılacağı belirtildi. Ancak ödül dağılımı konusunda farklı iddialar da gündeme geldi; Mike Tyson'ın payının sadece 20 milyon dolar olabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan, Jake Paul’un kazanması durumunda alacağı ödülün 40 milyon dolara kadar çıkabileceği söyleniyor. Paul, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, “40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil,” diyerek ne kadar kararlı olduğunu ifade etmişti.

Bu büyük maç, boks severler için heyecanla beklenen tarihi bir an olma niteliği taşıyor.

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