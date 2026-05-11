Dünya Ralli Şampiyonası'nın Portekiz ayağında Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi birinci oldu

2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nda Türk ekibinin üçüncü durağı olan Portekiz Rallisi, sıralamanın değiştiği anlara sahne oldu. Yarışta mücadeleyi uzun süre önde götüren Türkkan-Albayrak ikilisi, meydana gelen bir teknik sorun nedeniyle zaman kaybetti. Organizasyonun son gününde temposunu artıran ekip, sergilediği performansla dezavantajlı durumu tersine çevirdi ve kürsünün ilk basamağına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Yarış başından sonuna kadar yüksek motivasyonla hareket eden ekibin mücadelesi, ralliseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

PEŞ PEŞE İKİNCİ ZAFERLE ZİRVEYE YAKIN TAKİP

Geçtiğimiz yıl Akropol Rallisi'nde elde ettikleri birinciliğin ardından ivme yakalayan Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Portekiz'deki birincilikleriyle kariyerlerinin üçüncü WRC zaferine ulaştı. Bu sonuç, aynı zamanda ikilinin şampiyonada üst üste elde ettiği ikinci galibiyet olarak kayıtlara geçti. Puan tablosundaki farkın erimesi, Junior WRC sınıfındaki şampiyonluk yarışını hızlandırdı.

Dünya Ralli Şampiyonası takvimine 1967 yılında giren ve ikonik etaplardan biri olarak kabul edilen Portekiz Rallisi; Porto, Lousa ve Arganil şehirlerinde gerçekleştirildi. Seyircilerin yoğun katılım gösterdiği yarış, toplam 23 etaptan oluştu. Rallinin üçüncü gününden itibaren etkili olmaya başlayan yağmurlu ve değişken hava koşulları, sürüş şartlarını ağırlaştırdı. Kumlu ve çamurlu toprak yapıya sahip parkurlarda sıklıkla ortaya çıkan kayalıklar ile çukurlar, teknik açıdan oldukça zorlayıcı olan yarışın karakterini belirleyerek pilotlara zorlu anlar yaşattı.

Son iki sezonda Dünya Ralli Şampiyonası JWRC sınıfında üst üste dünya üçüncülükleri elde eden Castrol Ford Team Türkiye, bu sezonki zorlu Hırvatistan ve Portekiz rallilerinde aldığı sonuçlarla iddiasını en üst seviyeye taşıdı. Geçen yılki Acropolis Rallisi ve bu yılki Hırvatistan Rallisi'nde elde edilen zaferler, takımı Türkiye motor sporları tarihinde bir WRC kategorisinde ikinci kez birincilik kazanan ilk ekip yaptı. Başarı grafiğini Portekiz Rallisi'nde de sürdüren Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, burada elde ettikleri dereceyle bir WRC kategorisinde üç kez birincilik kazanan ilk ekip olarak adlarını tarihe yazdırdı.

Portekiz'deki başarısıyla şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan ekibin bir sonraki durağı Finlandiya Rallisi olacak. Murat Bostancı'nın koçluğunda hazırlıklarına devam eden takım, 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek yarışta Türkiye'yi temsil edecek. Dünya Ralli Şampiyonası'nın en hızlı parkurlarına ev sahipliği yapan Finlandiya'da ikili, şampiyonluk yolunda kritik puanlar arayacak.

SON DURAK ŞİLİ: HEDEF İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Junior WRC sınıfındaki şampiyona takvimi toplam beş yarıştan oluşuyor. Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, eylül ayında koşulacak olan Şili Rallisi ile sona erecek sezonda zirvedeki yerini korumak için mücadele veriyor. Takım, bu beş yarışlık maratonun sonunda Türkiye'ye Junior WRC sınıfındaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmayı amaçlıyor.