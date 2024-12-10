Dünya Şampiyonası’nda bir ilk! Genç yüzücü tarih yazdı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2024 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Türk sporunun yeni bir yıldızını doğurdu. 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m serbest finalinde sergilediği üstün performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Tunçelli, 14:20.64’lük derecesiyle büyükler kategorisinde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk yüzücü oldu.

GENÇLER DÜNYA REKORUNU DA KIRDI!

Tunçelli’nin bronz madalyası, sadece Türkiye için değil, dünya yüzme tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Kuzey, kazandığı madalya ile bir başka önemli başarıya daha imza attı: 14:20.64’lük derecesiyle gençler dünya rekorunu kırdı.