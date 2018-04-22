Hollanda'da düzenlenen sezonun 4. ayağındaki ikinci yarışta, Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Sykes birinci oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 4. ayağının ikinci yarışını, Kawasaki takımının Büyük Britanyalı motosikletçisi Tom Sykes kazandı.



Hollanda'nın Assen şehriyle aynı adı taşıyan 4,542 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.



Tom Sykes, 6. sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Kawasaki'den bir diğer Büyük Britanyalı sporcu Jonathan Rea ikinci, Pata Yamaha takımından Hollandalı Michael van der Mark ise üçüncü sırada yer aldı.



Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 11. cepten kalktığı yarışı 9. sırada bitirdi. Milli motosikletçi, dün gerçekleştirilen ilk yarışı da 10. sırada tamamlamıştı. Hollanda ayağı sonrası puanını 45'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu, sürücüler klasmanında 8'inciliğe yükseldi.



Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. yarışı, 11-13 Mayıs'ta İtalya'da düzenlenecek.





Sürücüler klasmanı



1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 159 puan



2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 129



3. Marco Melandri (İtalya): 115



4. Michael van der Mark (Hollanda): 103



5. Tom Sykes (Büyük Britanya): 101



8. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 45







