Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sakatlığı yüzünden katılamadığı sezonun 4. ayağında, NRT takımından Cluzel birinci oldu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 4. yarışını, NRT takımının Fransız motosikletçisi Jules Cluzel kazandı.



Sezonun 4. yarışı, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,542 kilometrelik pistte 18 tur üzerinden gerçekleştirildi.



Yarışa 4. sıradan başlayan Cluzel, 29.49.168'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. BARDAHL Evan Bros takımının İsviçreli motosikletçisi Randy Krummenacher, Cluzel'in 0.291 saniye gerisinde ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden İtalyan Raffaele De Rosa ise liderin 0.315 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.



Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle 3. yarıştan sonra bu mücadeleye de katılamadı. Şampiyonanın Avustralya'daki ilk ayağında kaza yapan Kenan Sofuoğlu'nun kol ve bacağında yanıklar oluşmuştu.



Sürücüler klasmanı



1. Lucas Mahias (Fransa): 71 puan



2. Randy Krummenacher (İsviçre): 70



3. Sandro Cortese (Almanya): 65



4. Jules Cluzel (Fransa): 50



5. Federico Caricasulo (İtalya): 49



23. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 3

