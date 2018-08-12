Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonasında, Dünya 3'üncüsü Hakkâri'den çıktı. 11 yaşındaki Gizem Nur Tatlı, memleketinde coçkuyla karşılandı.

Dünya 3'üncüsü oldu, memleketinde büyük sevinçle karşılandı.Tayland'ın başkenti Bangkok'ta "Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası" düzenlendi. Türkiye'yi Gizem Nur Tatlı temsil etti.Hakkârili sporcu rakiplerini yenerek Türkiye'yi gururlandırdı. Dünya 3'üncüsü olan Tatlı, madalyasıyla memleketi Hakkâri'ye döndü.Tatlı ile Bangkok'a giden İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesinde görevli Muaythai İl Temsilcisi ve Antrenör Ünal Aşık, hedeflerini anlattı.Tatlı, daha öncede 33 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuştu.