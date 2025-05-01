Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası, Peru'da başladı

Dünya Yıldızlar ve Gençler Halter Şampiyonası, Peru’nun başkenti Lima’da start aldı. Uluslararası halter camiasının dikkatle izlediği organizasyonda Türkiye de 17 sporcu ile yer alıyor.

Organizasyonun ilk gününde milli halterci Ecrin Naz Şahin, yıldız kızlar 40 kilo kategorisinde podyuma çıktı ve koparma dalında 57 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.