Dünyaca ünlü isim Adana Demirspor'da!
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, eskilerin golcüsü şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan sonra yine dünya futbolunda iz bırakmış önemli bir isme imza attırdı.
46 yaşındaki Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi anlaşmaya varan Adana Demirspor, resmi twitter hesabından transferi kamuoyuna duyurdu.
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