Dünyaca ünlü isim Adana Demirspor'da!

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, eskilerin golcüsü şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Hollandalı efsane Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünyaca ünlü isim Adana Demirspor'da!
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Adana Demirspor, İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella'dan sonra yine dünya futbolunda iz bırakmış önemli bir isme imza attırdı.

46 yaşındaki Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi anlaşmaya varan Adana Demirspor, resmi twitter hesabından transferi kamuoyuna duyurdu.

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