Dünya'nın En İlginç Stadyumları! Gördüklerinize İnanamayacaksınız! Bakın Listede Hangi Türk StadyumuVar?
Dünyadaki en ilginç stadyumları araştırıldı ve 8 statlık bir liste paylaşıldı. Goal'ün Daily Star'dan aktardığı habere göre işte dünyanın en ilginç 8 stadyumu. Bakın listede hangi türk stadyumu var?
8- Float Marina Bay Stadı - Singapur
Singapur'daki Float Marina Bay Stadı, sahanın denizin üstünde, tribünlerin de karada olmasıyla listeye 8. sıradan giriş yaptı.
7- Ottmar Hitzfeld Gspon Arena - İsviçre
İsviçre'deki Ottmar Hitzfeld Gspon Arena Stadı, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte.
Bu da mekânı, Avrupa'nın en yüksek noktasındaki stadı haline getiriyor.
6- Mmabatho Stadyumu - Güney Afrika
Güney Afrika'daki Mmabatho Stadyumu tribünlerin açısal olarak sahayı görmemesi nedeniyle dünyanın en ilginç statları arasındaki yerini aldı.
5- Igraliste Batarija Stadyumu - Hırvatistan
Hırvatistan'daki Igraliste Batarija Stadı ise tarihi ile ünlü.UNESCO dünya mirası listesinde 15. yüzyıldan kalma bir kalenin bahçesinde yer alması nedeniyle ilginç stadyumlar listesine dahil edildi.
Stadyum ayrıca dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta da yer aldı.