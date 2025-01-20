Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de!

IFFHS, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinin sıralamasını açıkladı. Süper Lig temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk 50'ye girerek Türk futbolunun gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki performanslara dayanarak, dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladı. Gazete Duvar'a göre, yıllık olarak yayımlanan bu prestijli liste, kulüplerin ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarını göz önünde bulunduruyor.

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 2

Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Türk kulüpleri, Süper Lig’in gücünü bir kez daha kanıtladı. Galatasaray ve Fenerbahçe, IFFHS'nin yayımladığı ilk 50 kulüp arasında yer alarak Türk futbolunun uluslararası arenadaki yerini pekiştirdi.

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 3

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİ:

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 4

1- Real Madrid (İspanya)

441 Puan

2- Bayer 04 Leverkusen (Almanya)

384 Puan

3- Atalanta (İtalya)

380 Puan

4- Liverpool (İngiltere)

345 Puan

5- Botafogo (Brezilya)

339 Puan 

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 5

6- Manchester City (İngiltere)

327 Puan

7- Barcelona (İspanya)

324 Puan

8- Flamengo (Brezilya)

308 Puan

9- Atletico Madrid (İspanya)

304 Puan 

10- Borussia Dortmund (Almanya)

298 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 6

11- Arsenal (İngiltere)

297 Puan

12- Inter (İtalya)

296 Puan

13- Atlético Mineiro (Brezilya)

288 Puan

14- Atletic Bilbao

285 Puan

15- FC Bayern Münih (Almanya)

284 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 7

16- Juventus (İtalya)

275 Puan

17- Lazio (İtalya)

270 Puan

18- Fiorentina (İtalya)

262 Puan

18- Chelsea (İngiltere)

262 Puan

20- Milan (İtalya)

258 Puan

20- Benfica (Portekiz)

258 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 8

22- River Plate (Arjantin)

256 Puan

23- PSG (Fransa)

254 Puan

24- Club Brugge KV (Belçika)

252 Puan

24- Sporting Lisbon (Portekiz)

252 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 9

26- Roma (İtalya)

251 Puan

27- Feyenoord (Hollanda)

240 Puan

27- Aston Villa (İngiltere)

240 Puan

29- Sao Paulo (Brezilya)

238 Puan

30- SC Corinthians (Brezilya)

237 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 10

31- Racing Club (Arjantin)

236 Puan

32- Palmeiras - (Brezilya)

233 Puan

33- Olympiakos (Yunanistan)

230 Puan

34 - Al Ahly (Mısır)

229,5 Puan

35- Lille (Fransa)

229 Puan

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Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de! - Resim: 11

37- Galatasaray (Bir önceki ay 40'ıncı sıradaydı)

226 Puan

39- Fenerbahçe (Bir önceki ay 29'uncu sıradaydı)

223 Puan

87- Başakşehir (Bir önceki ay 106'ncı sıradaydı)

155 Puan

88- Beşiktaş (Bir önceki ay 83'üncü sıradaydı)

154 Puan

141- Trabzonspor (Bir önceki ay 132'nci sıradaydı)

126 Puan

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Galatasaray fenerbahçe