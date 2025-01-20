Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki performanslara dayanarak, dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladı. Gazete Duvar'a göre, yıllık olarak yayımlanan bu prestijli liste, kulüplerin ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarını göz önünde bulunduruyor.