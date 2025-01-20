Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Türkiye'den iki kulüp ilk 50'de!
IFFHS, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en iyi futbol kulüplerinin sıralamasını açıkladı. Süper Lig temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, ilk 50'ye girerek Türk futbolunun gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki performanslara dayanarak, dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladı. Gazete Duvar'a göre, yıllık olarak yayımlanan bu prestijli liste, kulüplerin ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarını göz önünde bulunduruyor.
Dünyanın en iyi kulüpleri arasında yer alan Türk kulüpleri, Süper Lig’in gücünü bir kez daha kanıtladı. Galatasaray ve Fenerbahçe, IFFHS'nin yayımladığı ilk 50 kulüp arasında yer alarak Türk futbolunun uluslararası arenadaki yerini pekiştirdi.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİ:
1- Real Madrid (İspanya)
441 Puan
2- Bayer 04 Leverkusen (Almanya)
384 Puan
3- Atalanta (İtalya)
380 Puan
4- Liverpool (İngiltere)
345 Puan
5- Botafogo (Brezilya)
339 Puan
6- Manchester City (İngiltere)
327 Puan
7- Barcelona (İspanya)
324 Puan
8- Flamengo (Brezilya)
308 Puan
9- Atletico Madrid (İspanya)
304 Puan
10- Borussia Dortmund (Almanya)
298 Puan
11- Arsenal (İngiltere)
297 Puan
12- Inter (İtalya)
296 Puan
13- Atlético Mineiro (Brezilya)
288 Puan
14- Atletic Bilbao
285 Puan
15- FC Bayern Münih (Almanya)
284 Puan
16- Juventus (İtalya)
275 Puan
17- Lazio (İtalya)
270 Puan
18- Fiorentina (İtalya)
262 Puan
18- Chelsea (İngiltere)
262 Puan
20- Milan (İtalya)
258 Puan
20- Benfica (Portekiz)
258 Puan
22- River Plate (Arjantin)
256 Puan
23- PSG (Fransa)
254 Puan
24- Club Brugge KV (Belçika)
252 Puan
24- Sporting Lisbon (Portekiz)
252 Puan
26- Roma (İtalya)
251 Puan
27- Feyenoord (Hollanda)
240 Puan
27- Aston Villa (İngiltere)
240 Puan
29- Sao Paulo (Brezilya)
238 Puan
30- SC Corinthians (Brezilya)
237 Puan
31- Racing Club (Arjantin)
236 Puan
32- Palmeiras - (Brezilya)
233 Puan
33- Olympiakos (Yunanistan)
230 Puan
34 - Al Ahly (Mısır)
229,5 Puan
35- Lille (Fransa)
229 Puan
37- Galatasaray (Bir önceki ay 40'ıncı sıradaydı)
226 Puan
39- Fenerbahçe (Bir önceki ay 29'uncu sıradaydı)
223 Puan
87- Başakşehir (Bir önceki ay 106'ncı sıradaydı)
155 Puan
88- Beşiktaş (Bir önceki ay 83'üncü sıradaydı)
154 Puan
141- Trabzonspor (Bir önceki ay 132'nci sıradaydı)
126 Puan