Dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ikinci zaferini kazandı

Osmangazi Belediyesi'ni uluslararası arenada temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çekya ayağı Czech Barum Rally Zln'i Kategori 5 birincisi olarak tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ikinci zaferini kazandı
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Osmangazi Belediyesi'ni uluslararası arenada başarıyla temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki başarılı performansını sürdürüyor. Zorlu parkurlarda sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken Keskin, Osmangazi'nin adını Avrupa'da bir kez daha gururla duyurdu.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına çıkan Kübra Denizci Keskin, Çekya'da düzenlenen Czech Barum Rally Zln'i Kategori 5 birincisi olarak tamamladı. Başarılı pilot, sezonun ilk yarışı olan Rally di Roma Capitale'de aynı kategoride zirvede yer alarak iki yarışta iki birincilik kazandı.

Dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Avrupa Ralli Şampiyonası'nda ikinci zaferini kazandı - Resim : 1

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ PODYUMDA

Czech Barum Rally Zln, Keskin açısından bir başka önemli başarıya daha sahne oldu. Organizasyonda üst üste üçüncü kez podyuma çıkan Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki istikrarlı çizgisini korudu. Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından Türkiye Ralli Şampiyonası'nda yeni zaferler için mücadele edecek.

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