Dünyayı korkutan an! Eriksen yere yığıldı, maç tatil edildi

Danimarka ile Ukrayna hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Odense'de oynanan maçta Danimarka 2-1 öndeyken 65. dakikada korku dolu anlar yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu bir anda kendini yere bıraktı.

34 yaşındaki futbolcunun sahaya yığıldığını gören futbolcular panik içinde Eriksen'e koştu. Akıllara EURO 2020'deki kalp krizini getiren yıldız isim için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Maç durdurulurken maçı anlatan spikerler, tecrübeli futbolcunun bilincinin açık olduğunu aktardı. Sağlık görevlilerinin hızla müdahale etmesinin ardından maç tatil edildi.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu şok edici olayın hemen ardından Danimarka Futbol Federasyonu’ndan beklenen açıklama yapıldı. Federasyon resmi bildirisinde şu ifadeleri kullandı:

“Christian Eriksen'in bilinci açık ve şartlar göz önüne alındığında durumu iyi. Maç tatil edildi."

EURO 2020'DEKİ O KABUS AKILLARA GELDİ

Tecrübeli oyuncunun bu durumu futbol dünyasında büyük bir endişe yarattı. EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen’in kalbi, kalbin elektrik sisteminde aniden meydana gelen ölümcül bir ritim bozukluğu (aritmi/ventriküler fibrilasyon) nedeniyle durmuştu. Bütün dünyayı şoke eden görüntülerin ardından Eriksen yoğun müdahalelerle hayata dönmeyi başarmıştı.