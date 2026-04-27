Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: İşte dudak uçuklatan derbi primi...

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, Başkan Dursun Özbek verilecek derbi primini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından soluğu soyunma odasında alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolcuları tek tek tebrik etti.

Özbek, şampiyonluk ateşini yakan bu zaferin karşılığı olarak takıma toplam 5 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Başkanın bu hamlesi oyuncular arasında coşkuyla karşılandı.

HEDEF ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KUPA

Ligde üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşmak için gün sayan Galatasaray'da, yönetim ve teknik heyet şampiyonluk rotasını belirledi.

Fenerbahçe zaferi sonrası morallerin tavan yaptığı takımda, hedefe ulaşabilmek için kalan maçlarda da aynı hırs ve mücadele gücünün sahaya yansıtılması gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe galibiyetiyle liderliğini perçinleyen Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde üç kritik maça daha çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk kupasına uzanmak için ligin kalan 3 maçında sırasıyla Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

