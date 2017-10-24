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Dursun Özbek: Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının başarılı bir performans sergilediğini ancak erken havaya girilmemesi gerektiğini söyledi.

Dursun Özbek: Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli

Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilen gecesine katılan Dursun Özbek, davetlilere hitap etti.

Sarı-kırmızılı futbol takımının geride kalan 2 sezonda parlak bir başarı grafiği sergileyemediğini dile getiren Özbek, bunda içinde bulunulan finansal durumun da etkisi olduğunu belirterek, "Finansal yapının düzelmesiyle birlikte özellikle futbolda yavaş yavaş yukarılara çıktığımızı görmektesiniz. Futbol gayet iyi gidiyor. Bugünden erken yorumlara girmek istemiyorum. Galatasaraylıların bugünden böyle bir havaya bürünmesi, bize zarar verir. Lig uzun bir maraton. Nefesimizi hiç başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında bulunduğumuz nokta çok önemli." diye konuştu.

Etkinlikte kendisine, Türkiye'de sadece 2 kişide daha olduğu belirtilen damla kehribar bir tespih hediye edilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, esprili bir şekilde, "Tespih, sabırı çağrıştıran bir şey. Biz de sabıra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz. Yerinde bir hediye oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Dursun Özbek #Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek #Galatasaray
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