Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Hiç endişe etmeyin, en iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek, Galatasaray'ı temsil edecek bir antrenör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray Kulübüne getireceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Hiç endişe etmeyin, en iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek, Galatasaray'ı temsil edecek bir antrenör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray Kulübüne getireceğiz." dedi.



Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Onur Ödülleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, teknik direktör Igor Tudor'la ilişkilerinin resmen bitmesinin bu akşam gerçekleşeceğini söyledi.



Tudor'u dün gördüğünü dile getiren Özbek, "Bu akşam anlaşmayı karşılıklı feshediyoruz. Dolayısıyla hemen bunun ertesi itibarıyla... Evet biz Todur'la ilgili yönetim kurulu kararı aldıktan sonra çalışmalarımız zaten başladı." diye konuştu.



Galatasaray camiasına mesaj veren Özbek, "Onların bir endişesi var, 'Devre arası kampında ne olacak?' Sezon başlıyor, sezon hazırlığı. Hiç endişe etmeyin, en iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek, Galatasaray'ı temsil edecek bir antrenör çalışması içerisindeyiz. Devre arasına varmadan inşallah kendisini Galatasaray Kulübüne getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Özbek, seçim çalışmalarının ne aşamada olduğu sorusuna, "Öyle bir çalışma içerisinde değiliz çünkü seçim kararı da çok yeni alınmış bir karar, yani pazartesi akşamı alınmış bir karar. Dolayısıyla böyle bir çalışma içerisinde değiliz." yanıtını verdi.



Şu anda önceliklerinin seçim çalışmasında olmadığını aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Galatasaray'ın bu hafta sonu bir maçı var, ayrıca bugün bahsettiğim gibi bir antrenör sorunu var. Bizim şu andaki işimiz Galatasaray'a hizmet, yani bu açıdan olaya bakıyoruz. Dolayısıyla seçim çalışmaları en sona geliyor, Galatasaray'ın önceliği olan konuları önce halledeceğiz, ondan sonra seçim çalışması… Bizim için öncelik Galatasaray Spor Kulübünün ihtiyaçları, Galatasaray futbol takımının ihtiyaçlarıdır."



Dursun Özbek, oyuncuların alınan kararı nasıl karşıladığı yönündeki soruya da şöyle yanıtladı:

"Onlar hepsi profesyonel. Profesyonel hayatta gelmeler, gitmeler her zaman vardır. Dolayısıyla profesyonellik içinde karşıladılar, yani etkileri mümkün değil çünkü dediğim gibi profesyonel hayat böyle, kendisi de gidebilir, hoca da gidebilir. Çok deneyimli bir takımımız var, ben morallerini etkilenmiş görmedim."



Bir gazetecinin "Sıkıştırmak için sormuyorum, Fatih Terim ismi..." demesi üzerine Özbek, "Bugünün gündemi onur ödülleri, ben isterdim ki Giresun ile ilgili, onur ödülleriyle ilgili, spor bilimleri fakültesiyle ilgili soru sorun, yani o antrenör gündemimiz, zaten önümüzdeki günlerde belli olur." şeklinde konuştu.