Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dursun Özbek'ten Doğu Perinçek açıklaması
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,  yaptığı açıklamalarda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti:

"Sayın Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı. Bizi ziyaret etmek istedi. Biz de kendisini davet ettik, görüştük. Özellikle Galatasaray'ın Uzakdoğu'da yapacağı, özellikle Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmasında büyük destek verebileceğini söyledi. Bu konuda da birçok öneri getirdi, şunları şunları yapalım diye. Bunların Galatasaray'a gelmesi son derece normal. Çünkü Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası ve dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü."

"BELKİ ÇİN'E BİR ZİYARETİMİZ OLABİLİR"

"Doğu Bey, bunu bize getirdiği zaman, Doğu Bey de görevi icabı gittiği yerlerde Galatasaray'a olan ilgiyi görüyor. İyi bir Galatasaraylı olması hasebiyle bunların mümkün olduğu için geldi. Çok önemli iki sponsorluk için görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki bir ziyaretimiz Çin'e, olabilir. Doğu Bey'e çok büyük teşekkür gönderiyorum. Bu konuda gösterdiği ilgi, Galatasaraylı olduğu için verdiği destek önemliydi. İnşallah sonuçlarını da hep beraber görürüz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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