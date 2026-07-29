Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: ''Davet ettim, cevabını bekliyorum''
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için kulübe yakışır bir ayrılık seremonisi planladıklarını açıkladı. Hazırlanan bu planı oyuncunun kendisine ilettiklerini belirten Özbek, süreci tamamlamak üzere Icardi'den yanıt beklediklerini ifade etti.
Galatasaray Spor Kulübü'nün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öncelikli olarak üyeler söz alarak kürsüde konuşmalarını gerçekleştirdi.
Üyelerin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye geldi.
AYRILIK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Özbek, konuşması sırasında takımdan ayrılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumuna değindi. Oyuncunun mevcut sürecine dair kulüp üyelerine bilgi veren Özbek, Icardi'nin camia için çok değerli bir futbolcu olduğunu hatırlattı.
YILDIZ İSME VEDA DAVETİ GİTTİ
Yönetim kurulu olarak süreci planladıklarını ve oyuncuya yönelik bir veda seremonisi hazırlığı yaptıklarını anlatan Özbek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum.
Galatasaray’ın başarı çizgisinin, her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, hiçbir başkanın, hiçbir yönetim kurulunun Galatasaray’ın başarısının önüne geçecek bir tavrı olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi’nin bize verdiği hizmetlere hiçbir zaman inkar etmedik. Son final kısmı için davet ettim. İcabet etmesini bekliyorum"