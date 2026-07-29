Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması: ''Davet ettim, cevabını bekliyorum''

YILDIZ İSME VEDA DAVETİ GİTTİ

Yönetim kurulu olarak süreci planladıklarını ve oyuncuya yönelik bir veda seremonisi hazırlığı yaptıklarını anlatan Özbek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray’a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum.