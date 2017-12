Geçtiğimiz dönemde AIDS'e yakalandığı haberleriyle manşet olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Emmanuel Eboue, yürek yakacak açıklamalarda bulundu. Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu da söyledi.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor.



"İNTİHARIN EŞİĞİNDEYİM"



Geçtiğimiz dönemde depresyona girdiği ve hatta AIDS'e yakalandığı haberleriyle manşet olan Eboue, İngiliz basınına röportaj verdi.



Mirror'a konuşan Eboue, "İntiharın eşiğindeyim. Tanrı’nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir" dedi.



Eski eşi Aurelie açtığı davada ikilinin Londra’da kaldıkları evin hakkını aldı. Eboue’nin 3 hafta önce evi ona devretmesi gerekiyordu. Aurelie’nin evi kiraya vermesi bekleniyor.



Eboue bu durumla ilgili şöyle konuştu: "Avukat tutmak için param kalmadı artık. Evdeyim ancak korkuyorum. Çünkü polisin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bazen ışıkları söndürüyorum ki insanlar benim içeride olduğumu anlamasın. Her şeyi kapının arkasına koyuyorum. Burası benim evim. Bunu almak için çok acılar çektim ama şimdi korkuyorum. Kıyafetlerimi ya da elimde ne varsa satmayı düşünüyorum. Sonuna kadar savaşacağım çünkü bu hiç adil değil."



Daha önce mali konularla ilgili hiç kimseden yardım almadığını belirten Eboue bu konuda biraz naif kaldığını itiraf etti.



"Geriye dönüp baktığımda, “Emmanuel çok naiftin. Bunları neden daha önce düşünmedin?” diyorum. Bu çok zor. Çok çok zor.



Kazandığım paraları çocuklarımın geleceği için eşime yolladım. Türkiye’deyken 8 milyon Euro kazandım ve bunun 7’sini eve yolladım.



Bana neyi imzalamamı söylediyse hepsini imzaladım. O benim karım. FIFA’yla olan problem ise beni yönlendiren insanlardan kaynaklandı."



Geceleri genelde bir minderin üzerinde uyuyarak geçiren Fildişili oyuncu, televizyon izlerken dahi kendini kötü hissedebiliyor:



“Televizyonda ne zaman eski takım arkadaşım Thierry Henry’yi mutlu görsem kendi durumumdan utanç duyuyorum. Eski arkadaşlarımı televizyonda görünce “Ben de orada olmalıydım” diyorum. Onları izlemek çok zor."



ÇAMAŞIRLARINI ELDE YIKIYOR



Evinde çamaşır makinesi dahi bulunmayan 34 yaşındaki oyuncu, “Her gün pantolonumu, kıyafetlerimi, her şeyi yıkıyorum. Ellerim güçlüdür. Bunu geçmiş dönemlerde çiftlikte çalışmama borçluyum. Büyükanneme teşekkür ediyorum. Yıkamayı, yemek yapmayı, temizliği her şeyi benç gençken öğretti. Tanrı’ya da teşekkür etmeye devam ediyorum. Şu anda hayattayım. Bu yaşananlarını istemiyordum. Kimsenin başına böyle şeyler gelmesin.



GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Eboue önümüzdeki dönemde gelecek teklifleri açık olduğunu söyledi: “Yardım nereden gelirse gelsin kabul ederim fakat eğer eski kulübüm (Arsenal) bana yardım etmek istiyorsa çok çok mutlu olurum. Belki genç futbolculara yardımcı olabilirim. Oyuncular Birliği de menajerimle olan sorunlarda bana destek olmuştu. Bana küçük de olsa bir iş fırsatı sunabilirler. Belki eski takım arkadaşlarımı ya da rakiplerimi gördüğümde utanç duyacağım. Ancak bununla baş edebilirim."



Ekim ayında KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol’a transferi gündemde olan Eboue’nin AIDS olduğu iddia edilmiş ve transfer gerçekleşmemişti.



Ancak yıldız futbolcu bu durumun gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. (Ajansspor)