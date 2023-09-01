Ebrar Karakurt'un yarı final maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya karşılaşmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile bugün Brüksel'de kozlarını paylaşmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oyanan maç (TSİ) 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı.

EBRAR KARAKURT'TAN BEĞENİ TOPLAYAN PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Milli takımımızda pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'tan sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi. Karakurt "Milli gurur diyeceksiniz !!" ifadelerini kullandı. Karakurt'un paylaşımına çok sayıda destek ve beğeni geldi.