Ebrar Karakurt'un yarı final maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile bugün Brüksel'de kozlarını paylaş, son şampiyonu İtalya'yı mağlup ederek finale yükselmeye hak kazandı. Milli takımımız tüm Türkiye'yi sevince boğarken, Ebrar Karakurt'tan sosyal medya paylaşımı geldi.

Ebrar Karakurt'un yarı final maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya karşılaşmıştı. İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları finale çıktı.

Filenin Sultanları finalde: Son şampiyonu mağlup ettiler!Filenin Sultanları finalde: Son şampiyonu mağlup ettiler!Spor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile bugün Brüksel'de kozlarını paylaşmıştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oyanan maç (TSİ) 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlandı. 

Ebrar Karakurt'un yarı final maçı sonrası paylaşımı sosyal medyayı salladı - Resim : 2

EBRAR KARAKURT'TAN BEĞENİ TOPLAYAN PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Milli takımımızda pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'tan sosyal medyayı sallayan bir paylaşım geldi. Karakurt  "Milli gurur diyeceksiniz !!" ifadelerini kullandı. Karakurt'un paylaşımına çok sayıda destek ve beğeni geldi. 

Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
# Ebrar Karakurt # voleybol
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