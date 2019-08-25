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Ebru Bulgurcu çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu

Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Ebru Bulgurcu, çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu.

Ebru Bulgurcu çiftlerde şampiyon, teklerde ikinci oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik tenisçi Ebru Bulgurcu, Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Rus partneri Ludmila Bubnova ile şampiyonluğa ulaştı. 

Ebru-Bubnova çifti, finalde Wendi Schutte (Hollanda)-Evgeniya Korotkina (Rusya) ikilisini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli sporcu, tekler finalinde ise çiftler kategorisindeki partneri Bubnova'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ebru Bulgurcu
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