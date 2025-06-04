Eczacıbaşı transferi duyurdu: O isim Türkiye'ye geri döndü!

Tijana Boskovic’i VakıfBank’a, Hande Baladın’ı ise Fenerbahçe Medicana’ya kaptıran Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için transfer atağına kalktı. Meliha Diken ve Magdalena Stysiak’ın ardından kadrosunu bir yıldız isimle daha güçlendiren ekip, milli smaçör Ebrar Karakurt’u resmen renklerine bağladı.

Rusya Ligi’nde şampiyonluk yaşadığı Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt’un ayrılığı sonrası sosyal medyada duygusal bir veda mesajı paylaştı. Mesajda, “Unutulmaz performansların için teşekkürler! ‘Elveda’ değil, ‘görüşürüz’ diyoruz. Seni her zaman ‘Loko’da bekliyoruz. Yeni kariyer yolculuğunda başarılar” ifadeleri kullanıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt’un transferini, sosyal medyada paylaştığı etkileyici bir video ile duyurdu. Paylaşımda, “Bir kaplanın ateşi, bir kurtun ruhu... Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni evinde” notu yer aldı.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Ebrar Karakurt, Türkiye’ye dönmenin heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya ve Rusya’da ülkemi gururla temsil ettim, birçok başarıya ulaştım. Ama artık kalbim ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı ilk andan itibaren bana çok sıcak yaklaştı, geleceğe dair güçlü bir proje sundu. Fazla düşünmeme gerek kalmadı. Tüm gücümle, hırsımla ve coşkumla Eczacıbaşı formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu camiada büyük başarılar yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Sultanlar Ligi’ne ve Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum.”

25 yaşındaki milli smaçör, Türkiye’de Balıkesir DSİ, VakıfBank ve Türk Hava Yolları formaları giydikten sonra, 2021 yılında İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmuştu. Başarılı performansının ardından Rusya’ya geçen Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.