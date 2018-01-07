Eczacıbaşı VitrA: 3 - KVoleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ve Meliha İsmailoğlu'nun köşelerden yaptığı etkili ataklarla teknik molayı 12-8 önde geçti. Etkili mücadelesini sürdürerek rakibe fırsat tanımayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-18 kazandı.

İkinci sette de etkili ataklarını devam ettiren ev sahibi takım, rakibini hataya zorlayarak teknik molayı 12-7 önde kapattı ve seti 25-14 aldı.

Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında etkili servisler atan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-7 önde girdi. Larson ve Boskovic'in smaçlarıyla aradaki farkı açan ev sahibi takım, seti 25-12 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.



Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Simge Aköz, Hande Baladin)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Arelya Karasoy, Lazarevic, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Kestirengöz, Kulan, Safranova (Melisa Melis, Simay Kurt, Hande Korkut, Selmin Karahan, Çağla Erdem)

Setler: 25-18, 25-14, 25-12

Süre: 60 dakika (21, 20, 19)



İ