Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında Belçika'nın VC Oudegem ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupada 8'li finaller etabına yükseldi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molalarını 8-5 ve 16-9 önde geçtiği ilk seti 25-12 kazandı.



İkinci sette de etkili mücadelesini sürdüren ev sahibi takım, Boskovic'in smaçları sonunda teknik molaları 8-6 ve 16-8 önde geçti, seti 25-17 aldı.



Üçüncü sete hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, köşelerden yaptığı ataklarla rakibine oyun fırsatı tanımadı ve teknik molalara 8-2 ve 16-3 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA, bu seti de 25-8 kazanarak müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.



Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Djordje Stevanovic (Sırbistan), Konstantin Selin (Azerbaycan)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladin, Adams, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal)

VC Oudegem: Negels, Cianci, Smeets, Dapic, Vanden, Kindt (Voets, Vansas, Flemincix, Gejdosova, De Sloover)

Setler: 25-12, 25-17, 25-8

Süre: 63 dakika (20, 24, 19)

