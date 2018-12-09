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Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı

Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya ekibi Praia'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Turnuvada 2015 ve 2016'da şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA, üstün bir oyun sergilediği üçüncülük maçında Praia'yı 25-16, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

Eczacıbaşı VitrA: Gözde Yılmaz, Larson, Beyza Arıcı, Kim, Gibbemeyer, Gamze Alikaya, (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu) 

Praia: Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Lloyd (Pinto, Da Cruz, Pavao, Marinho)

Setler: 25-16, 25-18, 25-19

Süre: 76 dakika (24, 24, 28)


Kaynak: AA
Etiketler; #eczacıbaşı
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