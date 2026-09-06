Eda Erdem'den şampiyonluk sonrası açıklama: "Türk kadını hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem, İstanbul'da kazanılan Avrupa şampiyonluğunun ardından açıklama yaptı.

Erdem, "Biz bugün sadece şampiyonluk kazanmadık, Cumhuriyetin bize açtığı yolda Türk kadınlarının neler başarabileceğini bir kez daha gösterdik. Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun bu kupa. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin" ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI İSTANBUL'DA TAHTINI KORUDU

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 4. kez final oynama başarısı gösterdi. Turnuvaya son şampiyon unvanıyla başlayan Filenin Sultanları, şampiyonluğu bir kez daha kaptırmadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan grup maçlarında Milliler, Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya geldi. A Grubu'nu 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle Polonya'nın ardından 2. sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0'lık skorla eleyerek üst tura yükseldi.

ALMANYA VE SIRBİSTAN ENGELİNİ AŞTILAR

Çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 mağlup eden Milliler, yarı finalde ise Sırbistan'ı 3-0'lık net bir skorla geçerek finale adını yazdırdı. Daniele Santarelli yönetimindeki ekip, çekişmeli geçen finalde de İtalya karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUK

Finalde İtalya'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez kupaya uzandı. Ay-yıldızlılar, 2023 yılında Avrupa'nın zirvesine çıkarak ilk şampiyonluğunu elde etmişti. Bu yıl da ev sahibi olduğu turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.

A Milliler, 2003 ve 2019 yıllarında oynadığı finallerde gümüş madalya almıştı. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazanmıştı.