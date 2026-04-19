Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceği tartışılıyor: Menajeri İstanbul'a davet edildi

Çaykur Rizespor müsabakasının 90+8. dakikasında hatalı bir çıkış yaparak skorun 2-2’ye gelmesine neden olan Ederson, karşılaşma sonrası teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür diledi. Ancak tecrübeli eldivenin, özellikle sosyal medya üzerinden eşine atılan eleştiri mesajları nedeniyle mutsuz olduğu ve ayrılık fikrini gündemine aldığı kaydedildi.

MALİYET ANALİZİ VE YÖNETİMİN STRATEJİSİ

Sezon başında Manchester City’den 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve yıllık 11 milyon Euro kazancı olan Ederson’un Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, Brezilya Milli Takımı forması da giyen yıldız oyuncunun geleceğini 2026 Dünya Kupası süreci başlamadan önce netliğe kavuşturmayı amaçlıyor.

OLASI AYRILIK SONRASI HEDEF GENÇLİK AŞISI

Ederson ile yolların ayrılması ihtimaline karşılık alternatif planlarını hazırlandığı ifade edildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin, kaleci pozisyonu için 24-25 yaş bandında ve gelişim potansiyeli yüksek bir isme yatırım yapacağı belirtiliyor. Menajerle yapılacak görüşmelerin ardından kulübün resmi yol haritasının kesinleşmesi bekleniyor.