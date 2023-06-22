Edin Dzeko İstanbul'a geldi! Fenerbahçe yıldız golcüyle sözleşme imzalayacak

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Inter'den ayrılan dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

Sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla, golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek ve transferle ilgili son görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

DZEKO, İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin transferi için görüştüğü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'nin, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Edin Dzeko ile sözleşme imzalaması bekleniyor.