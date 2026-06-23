Edin Visca yeniden Başakşehir’de! 1 yıllık sözleşme imzalandı

RAMS Başakşehir, geçmişte formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu Edin Visca'yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Edin Visca yeniden Başakşehir’de! 1 yıllık sözleşme imzalandı
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RAMS Başakşehir Kulübü, geçmiş yıllarda kadrosunda yer alan eski oyuncusu Edin Visca ile resmi olarak anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştiren futbolcu, atılan imzaların ardından kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivertli renklere bağladı.

2011'DE BAŞLAYAN HİKAYE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübümüz, Edin Visca ile anlaşma sağladı.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Visca, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2011'de başlayan hikâyemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Visca yeniden Başakşehir ailesine katıldı.

Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için... ''

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