Edirne’de 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası tamamlandı: Türkiye ikinci oldu

Edirne’de düzenlenen 21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası, takım ve bireysel müsabakaların ardından sona erdi.

Edirne Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’dan toplam 150 sporcu katıldı. Sporcular, hem bireysel hem de takım müsabakalarında kıyasıya mücadele etti. 

Takım müsabakalarının finalinde Yunanistan ile karşılaşan Türkiye, rakibine 4-3 yenilerek ikinci oldu. Şampiyonluğu kazanan Yunanistan Milli Takımı’na madalya ve kupalarını Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac verdi.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

İkinci olan Türkiye Judo Milli Takımı’nın ödüllerini Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, üçüncü sırayı paylaşan Romanya’nın ödüllerini Türkiye Judo Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, Bosna Hersek’in ödüllerini ise Balkanlar Judo Federasyonu Genel Sekreteri Deniz Şilli takdim etti. Organizasyonda bireysel başarı elde eden sporcular da madalyalarına kavuştu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Edirne’de uluslararası bir organizasyon düzenlemenin gurur verici olduğunu belirterek, “Şampiyonaya katılan tüm sporcuları ve teknik heyetleri tebrik ediyorum.” dedi. Balkanlar Judo Federasyonu Başkanı Branislav Crnogorac ise Edirne’de profesyonel bir organizasyon gerçekleştirildiğini ve şampiyonaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

