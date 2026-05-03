Edirne'de sahada skandal: Hakeme yumruk atan futbolcu gözaltında

Edirne’nin Keşan ilçesinde oynanan amatör lig karşılaşması, hakeme yönelik saldırı iddiasıyla yarıda kaldı.

Edirne 2. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda karşı karşıya geldi.

MAÇTA GERGİNLİK TIRMANDI

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43. dakikada, yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y’nin sahaya girerek maçın orta hakemi M.K’ye yumruk attığı öne sürüldü.

Yaşanan olay sonrası karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti. Hakemin şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayın ardından B.Y, polis ekiplerince sahadan çıkarılarak gözaltına alındı. Hakem ise Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı.

Karşılaşmayla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.