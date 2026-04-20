Efsane geri döndü! Romanya Milli Takımı'nda Gheorghe Hagi dönemi

Romanya Futbol Federasyonu (FRF), geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu'dan boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine Gheorghe Hagi'yi getirdi.

Casa Fotbalului'de gerçekleştirilen imza töreniyle taraflar arasındaki resmi anlaşma sağlandı. Düzenlenen törene FRF Başkanı Razvan Burleanu ve milli takımın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi katıldı.

HEDEF EURO 2028 VE MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Törende kamuoyuna açıklamalarda bulunan Razvan Burleanu, Hagi ile 2030 yılına kadar sürecek 4 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Yeni dönemin planlaması ve hedefleri hakkında bilgi veren Burleanu, İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ortaklaşa ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmanın ana hedefleri olduğunu belirtti.

Burleanu, atama süreci, hedefler ve Hagi ile olan ilişkilere dair detayları şu sözlerle aktardı: "Hagi'nin hedefi; İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e katılmak ve bu yılın sonbaharında gerçekleşecek Milletler Ligi grubunu kazanmaktır. Bu 4 yıllık bir sözleşme, asıl hedefimiz bir sonraki final turnuvası olan Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Milletler Ligi'ni kazanmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz ki oradaki son zafer bize Dünya Kupası play-off'larında oynama şansı verdi. İkinci hedefimiz ise her maçı kazanmak. Bildiğiniz gibi, Sayın Hagi ile ilişkimiz uzun zamandır iyiydi. Bu yıllarda ilk temsilci düzeyinde iş birliği yapmak istedik. Sayın Hagi'nin yönettiği kulüpten FRF yönetimine katılan kişiler oldu. Şimdi bir fırsat penceresi açıldı, çünkü ekibiyle olan çıkar çatışmasıyla ilgili sorunlar ortadan kalktı"

OYUNCUYDU HOCA OLDU

Romanya Milli Takımı'nın başına geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açan Gheorghe Hagi ise görevin kendisi için taşıdığı anlama değindi. Deneyimli teknik adam, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:”Romanya'yı bir kez daha temsil etmek bir onur, büyük bir sorumluluk. Bunu oyuncu olarak yaptım, umarım teknik direktör olarak da yaparım"