Efsane geri dönüyor: Ronaldinho profesyonel futbola dönme kararı aldı
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 11 yıllık aranın ardından 46 yaşında profesyonel futbola geri dönüyor. İtalya Serie C takımlarından Ravenna FC ile sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu, aynı zamanda kulübün hissedarları arasına katılacak.
La Gazzetta dello Sport, Sky Sports ve Voetbal International gibi uluslararası medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, kariyeri on bir yıl önce Fluminense'de sona eren oyuncunun yeşil sahalara dönüş hazırlığı resmiyet kazanıyor.
İlk etapta inanılması güç gelen bu transfer hamlesi, art arda gelen uluslararası teyitlerle doğrulanmaya başladı.
İTALYAN EKİBİNDE HEM FUTBOLCU HEM HİSSEDAR OLACAK
Anlaşmanın detaylarına göre Brezilyalı oyuncu, Ravenna FC forması giymekle kalmayıp kulüp yönetiminde de pay sahibi olacak.
2024 yılından bu yana kulübün sahipliğini üstlenen Ignazio Cipriani, hissedar olarak da takıma katılan yeni transferi büyük bir sevinçle karşıladı.
Cipriani, süreci şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu, kulüp için unutulmaz bir an,” diye alıntılanıyor. “Ronaldinho, gençliğimden beri her zaman idolümdü. Umarım onun gelişi, yeni neslin Ravenna’ya aşık olmasını sağlar.”
Kendisi için yeni bir dönemin başladığını belirten Brezilyalı oyuncunun açıklamaları ise şu şekilde:
“Yeni renkler, aynı gülümseme. Tekrar topla dans etmeyi ve Ignazio ile tüm Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Futbol benim için her zaman bir neşe kaynağı olmuştur, aynı ruhu Ravenna’ya da taşımak istiyorum.”
Transferin yankıları sürerken, La Gazzetta dello Sport kulübün oynayacağı her maçın Ronaldinho'yu sahada izlemek isteyen futbolseverler için büyük bir cazibe merkezi olacağını öngörüyor.
Belirlenen takvime göre, 23 Haziran’da Miami’de resmi oyuncu tanıtımı yapılması bekleniyor; ardından Ronaldinho, Temmuz ayından itibaren antrenman kampına katılacak. Takımın tam tanıtımı ise Ağustos ayında yapılacak.
Takımın saha içi hazırlıkları ve yeni sezon planlaması da şekillendi. Sürece ve kulübün hedeflerine ilişkin detaylar, basında şu ifadelerle yer buldu:
“Ronaldinho’nun şu anki önceliği, dün yeni sezon için görevi onaylanan teknik direktör Andrea Mandorlini’ye kendini hazır hale getirmektir. Kulüp, geçen sezon başaramadığı Serie B’ye yükselişi bu sezon ekstra bir ivmeyle gerçekleştirmek istiyor. Plan, mümkün olduğunca çok maç oynamaktır, ancak tek bir maç bile onun futbol destanına yeniden hayat vermek için yeterli olacaktır,” diyor İtalyan basın organı.