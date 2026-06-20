Efsane geri dönüyor: Ronaldinho profesyonel futbola dönme kararı aldı

Takımın saha içi hazırlıkları ve yeni sezon planlaması da şekillendi. Sürece ve kulübün hedeflerine ilişkin detaylar, basında şu ifadelerle yer buldu:

“Ronaldinho’nun şu anki önceliği, dün yeni sezon için görevi onaylanan teknik direktör Andrea Mandorlini’ye kendini hazır hale getirmektir. Kulüp, geçen sezon başaramadığı Serie B’ye yükselişi bu sezon ekstra bir ivmeyle gerçekleştirmek istiyor. Plan, mümkün olduğunca çok maç oynamaktır, ancak tek bir maç bile onun futbol destanına yeniden hayat vermek için yeterli olacaktır,” diyor İtalyan basın organı.