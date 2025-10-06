Efsane kaleci Buffon’dan yıllar sonra gelen itiraf! Emekliliğe o an karar vermiş

İtalyan kaleci efsanesi Gianluigi Buffon, Frabosa Sottana’daki Castagna d’Oro ödül töreninde yaptığı konuşmada futbol kariyerine, milli takıma ve emeklilik sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Goal.com'a göre, şu anda İtalya Milli Takımı’nın delegasyon başkanı olarak görev yapan Buffon, sahalara veda etme kararını nasıl verdiğini şu sözlerle anlattı: “Yanımdaki duşta 20 yaşındaki futbolcuların fiziğini gördüğümde kendimi rahatsız hissettim. Kendi kendime ‘Üstünü ört, seni böyle görmelerine izin veremezsin’ dedim.”

Bu açıklamasıyla salonda gülüşmeler yaşansa da Buffon, o anın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“BEN 11 DEĞİL, 13 SCUDETTO KAZANDIM”

Juventus kariyerine de değinen Buffon, 2006’daki Calciopoli skandalı nedeniyle iptal edilen şampiyonluklara gönderme yaptı. Efsane kaleci, “Ben 11 değil 13 Scudetto kazandım. Sahada kazandıklarımızın sonradan iptal edilmesi gerçeği değiştirmez. Önemli olan rakamlardan çok, o başarıların hissettirdikleridir ve bunun için minnettarım.” ifadelerini kullandı.

2006 Dünya Kupası’nı kazanan Buffon, konuşmasında İtalya Milli Takımı’nın önümüzdeki yılki turnuva için play-off’a kalma ihtimaline de değindi. “Yüzde 90 ihtimalle play-off’a gideceğiz. Bu son maçlar, son dönemde gösterdiğimiz olumlu yönleri ortaya koymamız için fırsat olmalı. İnsanların ve medyanın bizden gelecek sinyallere ihtiyacı var. Formaya olan bağlılığımızı göstermeliyiz.”

“YENİ NESİLLERLE DUYGUSAL BAĞ KURMAK EN BÜYÜK ZORLUK”

Şimdilerde saha kenarında görev yapan Buffon, genç futbolcularla iletişim kurmanın zorluklarını da samimi bir dille anlattı: “En büyük zorluk yeni nesillerle etkileşim kurmak ve onları duygusal olarak harekete geçirebilmek. Onlarla samimi olmaya çalışıyorum. Bazen yüzde 80 aptallığımla onlardan bile daha aptal olabiliyorum, bu doğal bir bağ kurmamı sağlıyor. Ancak yüzde 20’lik bir ciddiyet de gerekiyor. Bir şeyin düzeltilmesi gerektiğinde bunu açıkça söylüyorum çünkü saygıyı böyle kazanıyorsunuz.”

Konuşmasının sonunda Buffon, İtalyan futbolunun unutulmaz iki ismine, Gianluca Vialli ve Gigi Riva’ya da saygılarını sundu. Efsane kaleci, duygusal sözlerle andığı futbolcular hakkında “Her sohbetten sonra bana bir şeyler bırakan iki olağanüstü insandı.” dedi.

Buffon, 2021 yılında 43 yaşında futbol hayatına başladığı Parma’ya geri dönmüş, iki sezon Serie B’de forma giydikten sonra 2023 yılında 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı.