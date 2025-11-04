Efsane 'MSN' Inter Miami'de yeniden mi birleşiyor? Neymar'ın transfer ihtimali gündemde

MLS'in seviyesine de değinen Friedel, “Artı tarafı, bu ligin onun şu anda oynadığı ligden bir adım aşağıda olması. Lionel Messi tüm zamanların en iyisi, ama MLS'de daha uzun yıllar oynayabilir. Bu lig, oyuncuların bunu yapmasına izin verecek bir lig, bu yüzden Inter Miami'nin saha dışında kazanabileceklerinin artılarını ve eksilerini tartması ve doğru kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.