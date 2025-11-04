Efsane 'MSN' Inter Miami'de yeniden mi birleşiyor? Neymar'ın transfer ihtimali gündemde

Eski ABD yıldızı Brad Friedel, Al-Hilal'den ayrılan Neymar'ın Inter Miami'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Suudi Pro Ligi'nde Al-Hilal ile imzaladığı kazançlı sözleşmenin feshedilmesinin ardından Neymar, Ocak ayında köklerine geri dönmüştü.

Ciddi bir diz bağ yaralanmasından kurtulduktan sonra Brezilyalı yıldızın Orta Doğu'daki unutulabilir dönemi de sona ermişti.

33 yaşında olan ve Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Neymar, memleketinde de daha fazla fitness sorunu yaşadı. Ancak yıldız oyuncu, gelecek yaz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etme konusunda hâlâ hevesli.

Neymar'ın, Selecao teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çağrısını alabilmek için düzenli olarak maç oynaması gerekecek.

Serie A devi Inter ile şaşırtıcı bağlantılar kurulmasının ardından Avrupa'ya dönüş ihtimali ortadan kalkmış görünüyor.

Bu durumda Neymar'ın tek seçeneği olarak ya Santos'ta kalmak ya da Miami'de Messi ile birlikte yeni bir başlangıç yapmak görülüyor.

"RİSKİ SÖZLEŞMEYİ YAPILANDIRARAK SINIRLAYABİLİRSİNİZ"

Goal.com'a göre, Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın emekliye ayrılmaya hazırlanmasıyla Florida ekibinde belirli oyuncu pozisyonları açılacak, bu da başka bir Barcelona efsanesinin transfer edilebileceği anlamına geliyor. Ancak Inter Miami, Neymar için ciddi bir risk almış olacak.

Bu riskin ne kadar büyük olacağı ve bu transferde değerin nerede bulunabileceği sorulduğunda, Hard Rock Bet ile birlikte konuşan eski ABD yıldızı Brad Friedel, GOAL'e özel açıklamalarda bulundu.

Friedel, "Bence bu herkes için bir risk olur; bence bu sadece sözleşmeyi nasıl yapılandırdığına bağlı" dedi.

Friedel, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca artıları ve eksileri de tartmak gerekir. Neymar gibi efsaneleri transfer ederken, bununla birlikte gelen ticari fırsatları da hesaba katmak gerekir ve bu neredeyse her zaman vereceğiniz maaş ve ücret paketiyle örtüşür."

"SPORTİF RİSKTEN ÇOK TİCARİ FIRSAT VAR"

Efsane kaleci, saha dışı gelirlerin önemine vurgu yaparak, “Böyle bir oyuncuyu transfer ettiğinizde, saha dışında önemli miktarda para kazanacaksınız. Bence ticari riskten çok sportif risk var ya da sakatlanırsa ticari risk de aynı derecede olur." dedi.

MLS'in seviyesine de değinen Friedel, “Artı tarafı, bu ligin onun şu anda oynadığı ligden bir adım aşağıda olması. Lionel Messi tüm zamanların en iyisi, ama MLS'de daha uzun yıllar oynayabilir. Bu lig, oyuncuların bunu yapmasına izin verecek bir lig, bu yüzden Inter Miami'nin saha dışında kazanabileceklerinin artılarını ve eksilerini tartması ve doğru kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Friedel, "Sözleşmeyi doğru bir şekilde yapılandırırlarsa, risk sınırlanır. Neymar'ın Messi'nin yanında tekrar oynaması konusunda emin değilim. Bekleyip göreceğiz, ama ligin ticari olarak bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

MLS'nin karlı bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirten Friedel, "MLS'nin karlı olabilmesi için TV sözleşmesinin daha büyük olması gerekiyor, çünkü şu anki haliyle karlı değil... MLS bir şeyler yapmalı ve Neymar doğru yönde atılmış bir adım olur” ifadelerini kullandı.

MSN YENİDEN BİR ARADA OLUR MU?

Neymar, daha önce yaptığı açıklamalarda Messi ve Luis Suarez ile birlikte oynamaya kapıyı açık bırakmış ve efsanevi "MSN" hücum üçlüsünü yeniden canlandırmanın "inanılmaz" olacağını söylemişti.

Ancak Friedel, Uruguaylı tecrübeli forvet Suarez'in bir sezon daha oynayabileceğinden emin değil. MLS'de Columbus Crew ve New England Revolution takımlarında da görev yapmış olan eski Tottenham ve Blackburn kalecisi, 38 yaşındaki Suarez hakkında şunları ekledi:

"Onun çevresinde olmadığım için bunu bilemem, ama onunla birçok kez karşılaştım ve koşuşunu izlediğinizde - ayak bilekleri mi yoksa dizleri mi bilemiyorum - ama kariyerinin sonuna geliyor, bu yüzden istese bile bir yıl daha oynayabilir mi bilmiyorum. Emekli olacağını söylediğinde şaşırmam."

