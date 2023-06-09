Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı

Turnuvaya katılan eski Portekizli milli futbolcular Luis Figo ve Vitor Baia, Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali’ndeki turnuva sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Figo, şu açıklamalarda bulundu:

- Dünyanın en büyük kulüp organizasyonu öncesi böyle bir turnuvada yer almak onur. Şampiyonlar Ligi finalinde favori takımım yok. Çünkü futbolda favori olmadığını ve sahadaki performansla kazanıldığını biliyoruz. Ancak tabii ki Inter’de oynadığım için onların finalden güzel bir sonuçla ayrılmasını umuyorum.

Figo, Spor Toto Süper Lig'i takip edip etmediğiyle ilgili gelen bir soruya ise şu cevabı verdi:

- Sonuçları takip ediyorum fakat maçları izleme şansım olmuyor. Galatasaray’ı şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörü arkadaşım Jorge Jesus için de mutluyum. İlk yılında çok iyi bir iş yaptı. Okan Buruk’u da tebrik ediyorum şampiyonluğu kazandığı için. Mutlu olmalı. Başarısının devam etmesini umuyorum.

Portekizli eski kaleci Vitor Baia, şu açıklamaları yaptı:

- Machester City'li İlkay Gündoğan ve Inter'li Hakan Çalhanoğlu'nun kaliteli futbolcular olduğunu vurgulayarak "İlkay ve Hakan harika oyuncular. Herkes onları tanıyor. Her an takımları için belirleyici olabiliyorlar. İkisi de gol yollarında tehlikeli çünkü ceza sahası dışından mükemmel şutları var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabilir. İkisi de bu kaliteye sahip.

Şampiyonlar Ligi'nin önemine de değinen Baia, şu ifadeleri ekledi: