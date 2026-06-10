Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis!

İspanyol devi Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica'dan teknik direktör Jose Mourinho'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Bu transferle birlikte Portekizli çalıştırıcı, 13 yıllık aranın ardından resmi olarak eski takımının başına geçmiş oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis! - Resim: 1

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid ile Benfica arasındaki transfer süreci sonuçlandı.

1 5
Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis! - Resim: 2

İspanyol devi, Portekiz ekibiyle yürüttüğü görüşmelerin ardından ödenecek rakamı netleştirdi. Yapılan anlaşma doğrultusunda Madrid temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcıyı kadrosuna katmak için Benfica'ya tam 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 5
Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis! - Resim: 3

13 YILLIK HASRET BİTTİ

Atılan resmi adımlarla birlikte Jose Mourinho resmen Real Madrid'e döndü. İspanyol devi, ödenen bonservis bedeli karşılığında Mourinho'yu 13 yıl sonra yeniden takımın başına getirmiş oldu ve kulübede yeni bir dönem başladı

3 5
Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis! - Resim: 4

Ayrılığın kesinleşmesinin ve teknik adamın İspanya yolunu tutmasının ardından Portekiz cephesinden de sürece dair bir açıklama yapıldı.

4 5
Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis! - Resim: 5

Benfica kulübü, takımdan ayrılan Jose Mourinho'ya bugüne kadarki emekleri için teşekkür etti ve deneyimli çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar diledi.

5 5
real madrid jose mourinho Benfica