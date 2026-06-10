Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis!
İspanyol devi Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica'dan teknik direktör Jose Mourinho'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Bu transferle birlikte Portekizli çalıştırıcı, 13 yıllık aranın ardından resmi olarak eski takımının başına geçmiş oldu.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Real Madrid ile Benfica arasındaki transfer süreci sonuçlandı.
İspanyol devi, Portekiz ekibiyle yürüttüğü görüşmelerin ardından ödenecek rakamı netleştirdi. Yapılan anlaşma doğrultusunda Madrid temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcıyı kadrosuna katmak için Benfica'ya tam 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
13 YILLIK HASRET BİTTİ
Atılan resmi adımlarla birlikte Jose Mourinho resmen Real Madrid'e döndü. İspanyol devi, ödenen bonservis bedeli karşılığında Mourinho'yu 13 yıl sonra yeniden takımın başına getirmiş oldu ve kulübede yeni bir dönem başladı
Ayrılığın kesinleşmesinin ve teknik adamın İspanya yolunu tutmasının ardından Portekiz cephesinden de sürece dair bir açıklama yapıldı.
Benfica kulübü, takımdan ayrılan Jose Mourinho'ya bugüne kadarki emekleri için teşekkür etti ve deneyimli çalıştırıcıya yeni kariyerinde başarılar diledi.