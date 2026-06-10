Efsane yuvaya döndü! Real Madrid'den Jose Mourinho için dudak uçuklatan bonservis!

İspanyol devi, Portekiz ekibiyle yürüttüğü görüşmelerin ardından ödenecek rakamı netleştirdi. Yapılan anlaşma doğrultusunda Madrid temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcıyı kadrosuna katmak için Benfica'ya tam 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.