Efsanelerin arasına adını yazdırdı: En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışı arasına girdi

Sarı-lacivertli kulübün oyuncu satışından elde ettiği rekor gelirler güncellenen listeyle bir kez daha gözler önüne serildi. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları listesinde dengeler değişirken, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi de kulüp tarihine geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sarı-lacivertli formayı giyen Youssef En-Nesyri, gerçekleşen transferiyle birlikte kulüp tarihinin en pahalı 9. satışı olarak kayıtlara geçti.

ZİRVEDE FERDİ KADIOĞLU VAR

Listenin zirvesindeki isim ise değişmedi. Brighton'a transferiyle ses getiren Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışı olma unvanını koruyor.

Onu, Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız Arda Güler 26 milyon Euro ile takip ediyor. Listenin dikkat çeken 3. sırasında ise 22 milyon Euro'luk satış bedeliyle Y. Akçiçek yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe tarihine geçen en pahalı 10 satış ve bonservis bedelleri şu şekilde sıralandı:

1. F. Kadıoğlu: 30 Milyon €

2. A. Güler: 26 Milyon €

3. Y. Akçiçek: 22 Milyon €

4. V. Muriqi: 21 Milyon €

5. E. Baljic: 21 Milyon €

6. M. Kim: 19 Milyon €

7. E. Elmas: 17.7 Milyon €

8. M. Sow: 16 Milyon €

9. Y. En-Nesyri: 15 Milyon €

10. S. Kjaer: 12.5 Milyon €

