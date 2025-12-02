Efsanenin gölgesinde kalmayı reddetti, resti çekti! ''Ben Messi olmak istemiyorum''
2025 Ballon d'Or'un ikincisi Lamine Yamal, kariyerinin başından beri peşini bırakmayan 'Yeni Messi' benzetmelerine son noktayı koydu.
La Masia'nın dünya futboluna armağan ettiği iki büyük yetenek, sürekli karşılaştırma ekseninde gündemde kalmaya devam ediyor.
Barcelona altyapısından yetişen Arjantinli efsane Lionel Messi ile sürekli kıyaslanmaktan yorulduğunu ifade eden Lamine Yamal, kimsenin kopyası olmaya niyeti olmadığını net bir dille açıkladı. Henüz 15 yaşında A takım seviyesine yükselerek kulübün daha fazla geri planda tutamadığı bir fenomene dönüşen Yamal, rekorları altüst ettiği kariyer yolculuğunda kendi ismini markalaştırmakta kararlı.
CBS kanalına konuşan genç yıldız, bu karşılaştırmaların kaçınılmaz olduğunu bilse de, "Lionel Messi’nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Bir gün karşı karşıya gelirsek karşılıklı bir saygı olacaktır. Onun gibi olmaya, onun gibi oynamaya ya da onun taşıdığı 10 numarayı giymeye çalışmıyorum. Kendi yolumu izlemek istiyorum" diyerek şok etkisi yaratan sözlere imza attı.
Henüz 18 yaşında olan İspanya milli takımı oyuncusu, kısa sürede müzesine La Liga ve Avrupa Şampiyonası zaferlerini eklemeyi başardı. Kopa Trophy ve Golden Boy ödüllerinin sahibi olan Yamal, futbol dünyasının en prestijli ödülü 2025 Ballon d’Or oylamasında ise ikinci sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.
Otoriteler, Yamal'ın çok yakında kendi Ballon d'Or'una kavuşacağını ve ardından Messi’nin tarihe geçen sekiz ödüllük rekorunu kovalamaya başlayacağını öngörüyor.
"PASLARI NEREDEYSE GOL GİBİYDİ"
Her ne kadar Messi'yi taklit etmeye çalışmadığını belirtse de Yamal, futbol tarihinin en golcü ve en başarılı isminden ilham aldığını inkar etmiyor. Oyun stilinin evrimini anlatan genç oyuncu, "Çocukken Messi’nin paslarını incelerdim. Başka oyuncular da iyi paslar atıyordu ama Messi’nin pasları neredeyse gol gibiydi. Her zaman pas vermeyi dripling yapmaktan daha ilgi çekici buldum. Paslar biraz daha zekice geliyor. Garip çünkü küçükken aslında dribbling yapan biri değildim. Daha çok golcüydüm ve çok koşardım" ifadelerini kullandı. Bugün gelinen noktada Yamal, tıpkı idolü gibi savunma hatlarının arasından süzülerek geçebilen elit bir oyuncuya evrildi.
Geleceği son derece parlak görünen yıldız isim, kendi etrafında oluşturulan devasa beklenti baskısına karşı zihinsel bir kalkan geliştirmiş durumda. Beklentilerin oyuncuyu zehirlediğine inanan Yamal, stratejisini şöyle özetledi:
"Hiçbir beklentim yok. Sadece oynamayı düşünüyorum, beklenti koymayı değil. Çünkü beklentilerin eninde sonunda kötü olduğunu düşünüyorum; karşıladığınızda sanki ulaşacak hedef kalmamış gibi hissedebilir, karşılayamadığınızda ise hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Futbol oynamak, aklımdaki her şeyi unutmamı sağlayan tek şey. En büyük sorunum bile olsa, bir maçım varsa sadece onu düşünürüm."
Zamanın kendi lehine işlediği kariyerinde kırabileceği daha pek çok rekor bulunan Yamal, istatistiklere ve bireysel ödüllere takılı kalmıyor. Sahadaki önceliğinin eğlence olduğunu vurgulayan genç yetenek, "Amacım tüm rekorları kırmak, milyon gol atmak, milyon maç oynamak değil. Keyif almak isteyen bir sporcuyum. Çocukların da benim gibi olmak istemesini umuyorum. Sonuçta amaç, insanların futbolu keyifle izlemesini sağlamak ve sahaya biraz da şov katmak" diyerek sözlerini noktaladı.