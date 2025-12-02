Efsanenin gölgesinde kalmayı reddetti, resti çekti! ''Ben Messi olmak istemiyorum''

CBS kanalına konuşan genç yıldız, bu karşılaştırmaların kaçınılmaz olduğunu bilse de, "Lionel Messi’nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Bir gün karşı karşıya gelirsek karşılıklı bir saygı olacaktır. Onun gibi olmaya, onun gibi oynamaya ya da onun taşıdığı 10 numarayı giymeye çalışmıyorum. Kendi yolumu izlemek istiyorum" diyerek şok etkisi yaratan sözlere imza attı.