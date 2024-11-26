Ege Karabenli, Anadolu'nun Ege yöresine ait efe kıyafetiyle Mr. World erkek güzellik yarışmasında dünyayı geleneksel Ege performansı ile büyüledi!

Bu yıl 60'tan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı Mr. World Erkek Güzellik Yarışması, Vietnam'da gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli, ilk 10'a girmeyi başardı.

Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, ilk 10'a girmeyi başardı. Birinciliği kazanamasa da yarışmadaki etkinliklerde önemli başarılar elde etti.

Ege Karabenli, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla gönüllerin birincisi oldu ve şu sözleri ekledi:

''Zeybek… Kanım. Atalarımın cesaretini, Ege’nin ruhunu, vatanı ve sevdikleri için her şeyi yapan, haksızlığa boyun eğmeden savaşan ve yaşayan asil insanları dünyaya gösterme şansı bulduğum için çok mutluyum. Benim için tarifsiz bir gurur ve şeref. Babamdan bana kalan mirasım. Onurlu duruş bizim lügatımızda yer edinmiştir. Unutma! “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!"