Ege Karabenli, Anadolu'nun Ege yöresine ait efe kıyafetiyle Mr. World erkek güzellik yarışmasında dünyayı geleneksel Ege performansı ile büyüledi!

Kişisel antrenör ve model olan Ege Karabenli'nin 'En İyi Ulusal Kostüm' kategorisinde sergilediği zeybek kostümü; Mustafa Kemal'in Sofya'da askeri kulüpte düzenlenen kıyafet balosuna yeniçeri kostümüyle katılmasını anımsattı.Türk kültürünün köklü tarihine de bir selam durması Türk halkını gururlandı

Duygu Terzioğlu Duygu Terzioğlu
Ege Karabenli, Anadolu'nun Ege yöresine ait efe kıyafetiyle Mr. World erkek güzellik yarışmasında dünyayı geleneksel Ege performansı ile büyüledi!
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Bu yıl 60'tan fazla ülkeden katılımcının yer aldığı Mr. World Erkek Güzellik Yarışması, Vietnam'da gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli, ilk 10'a girmeyi başardı.

Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, ilk 10'a girmeyi başardı. Birinciliği kazanamasa da yarışmadaki etkinliklerde  önemli başarılar elde etti.

Ege Karabenli, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla gönüllerin birincisi oldu ve şu sözleri ekledi:
''Zeybek… Kanım. Atalarımın cesaretini, Ege’nin ruhunu, vatanı ve sevdikleri için her şeyi yapan, haksızlığa boyun eğmeden savaşan ve yaşayan asil insanları dünyaya gösterme şansı bulduğum için çok mutluyum. Benim için tarifsiz bir gurur ve şeref. Babamdan bana kalan mirasım. Onurlu duruş bizim lügatımızda yer edinmiştir. Unutma! “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!" 

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