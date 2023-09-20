Ekipler TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda eksiklerini görecek

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden ve ekim ayı başında Balkan Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün evsahipliğinde düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası, bu yıl 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ekipler TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda eksiklerini görecek

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün yanısıra Halkbank, Spor Toto ve Alanya Belediyespor'un yer alacağı organizasyonda maçlar Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. 3 gün sürecek turnuvada ekipler, sezon öncesinde eksiklerini görecek.

Ekipler TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda eksiklerini görecek - Resim : 1

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün katkılarıyla bu yıl da turnuvayı organize etmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “TSYD Bursa Şubesi olarak futbol dışındaki organizasyonlar düzenlemeye çalışıyoruz. Turnuvada AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4 önemli kulübü mücadele edecek. Tüm takımlar için sezon öncesinde güzel bir sınav olacağını düşünüyorum. Güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekipler TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda eksiklerini görecek - Resim : 2

TURNUVA PROGRAMI

21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE

  • 15.00     Bursa Büyükşehir Belediyespor – Spor Toto
  • 18.00     Alanya Belediyespor - Halkbank

22 EYLÜL 2023 CUMA

  • 15.00     Spor Toto - Alanya Belediyespor
  • 18.00     Bursa Büyükşehir Belediyespor - Halkbank

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

  • 15.00     Bursa Büyükşehir Belediyespor - Alanya Belediyespor
  • 18.00     Halkbank - Spor Toto
# bursa # bursa büyükşehir belediyesi
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