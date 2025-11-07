El Clasico ateşi EuroLeague’e sıçradı! Barcelona – Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en büyük rekabetlerinden biri bir kez daha sahne alıyor. EuroLeague’de haftanın maçı niteliğindeki Barcelona – Real Madrid derbisi, bu akşam nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak.

El Clasico ateşi EuroLeague'e sıçradı! Barcelona – Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği El Clásico, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 22.30’da başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Palau Blaugrana salonunda oynanacak.

BARCELONA EVİNDE SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

EuroLeague’de 7. sırada bulunan Barcelona, son 5 maçında 3 galibiyet aldı. Son maçta UCAM Murcia’ya mağlup olan Katalan ekibi, taraftarı önünde Real Madrid’i yenerek zirveye tırmanmak istiyor.

10. sıradaki Real Madrid ise son 5 maçında 3 yenilgi alarak form düşüklüğü yaşadı. Son olarak Zaragoza deplasmanında kazanarak moral bulan Madrid temsilcisi, El Clásico’da galibiyetle yeniden ivme yakalamak istiyor.

