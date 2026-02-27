Elazığ'da kaybolan yaşlı adamdan acı haber geldi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde dün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Köksal'ın cansız bedeni, arama ekiplerinin çalışmaları sonucunda evine 2 kilometre mesafedeki bir bahçede bulundu.

Elazığ'da kaybolan yaşlı adamdan acı haber geldi
Edinilen bilgilere göre, dün evinden dışarı çıkan 85 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Köksal geri dönmedi. Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, yetkililere kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için bölgede hızla çalışma başlattı.

85 KİŞİLİK EKİP 4 KİLOMETRELİK ALANI TARADI

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında AFAD, UMKE ve jandarma personellerinin katılımıyla 85 kişilik bir ekip oluşturuldu. Bölgeye sevk edilen geniş çaplı ekip, aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda toplam 4 kilometrelik bir alanı detaylı şekilde taradı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde, Ömer Köksal'ın cansız bedenine evinden 2 kilometre uzaklıkta yer alan bahçelik bir alanda ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köksal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna sevk edildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ
