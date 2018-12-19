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Elazığspor'a kayyum talebi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da kulüp yönetimi, mahkemeye kayyum ataması talebinde bulundu.

Elazığspor'a kayyum talebi

Elazığspor Kulübü Başkanı İrfan Yumakgil, avukat Nurullah Çelik ile geldiği Elazığ Adliyesinde 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, kulübe kayyum ataması yapılması talebini içeren dilekçeyi sundu.

Yumakgil, çıkışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığspor'un borç batağı nedeniyle zor günler yaşadığını, bu durumu düzeltmek için çaba gösterdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Kulübünü yaklaşık 45 milyon lira borcu bulunduğunu dile getiren Yumakgil, şunları söyledi:

"Bu borcun 23 milyon lirası, FIFA ve federasyonu ilgilendiren konulardan. Aslından birçok kulübünkinden daha az bir borç ancak en büyük sıkıntı, icra borçlarının temerrüt faize düşmesi. Acilen bu paranın bulunup, temerrüt faizinden kurtulmamız gerekiyor. Ayrıca Elazığspor'daki alacağından dolayı icrasını koyan eski bir yöneticinin, bu faizi kaldırması lazım. Burada büyük bir suç var. Tüm Elazığ'ın birlik olup, kulübü içinde bulunduğu borç batağından kurtarması gerekiyor." 

Kulübün bu duruma düşmesinden üzüntü duyduklarını aktaran Yumakgil, kayyum istemekten başka çarelerinin kalmadığını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığspor #kayyum
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